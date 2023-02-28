مناقشة تطبيقات أدب الطفل في مهرجان الكتاب والقراء 

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وشاركت الكاتبة لؤلؤة الكندري، والكاتبة ديما الغنيم، والكاتبة داليا تونسيفي الندوة .
وأوضحت الكاتبة الكندري أن البحث والفضول يعدان طريقتها الأولى لتوسيع مداركها واستكشاف العوالم الأخرى، بوصفهما البذرة الأولى التي سوف توصلها في النهاية لسلوك معين، وقالت «أنا مقتنعة بأن المادة هي فضول وسؤال، ومن ثم حركة وسعي ومعارف تتشكل هنا وهناك، وجميعها في النهاية سوف تصل بي للهدف الذي أبحث عنه، وهذا الشيء يأخذني لسؤال مرتبط بالعلاقة بين أدب الطفل وبين التعليم الفلسفي».
من جانبها تحدثت الكاتبة الغنيم عن قدرة الطفل على التمييز بشكل واقعي منذ صغره، وقالت «الطفل بإمكانه التمييز بعد بلوغه سن الثالثة من عمره، بل تجده في بعض الأوقات قادرا على التمييز بين الأشياء الجدية والواقعية التي تدور من حوله، وفي بعض الأوقات يبحث عن التواصل مع من هو أكبر منه عمرا حتى يعرف ويفهم أكثر.
كما عقدت في الصالون الأدبي أمس الأول، ندوة حوارية بعنوان «نخلة الأحساء ثقافيا»، بمشاركة الدكتور عبدالله الخضير، والفنانة التشكيلية تغريد البقشي، والفنان التشكيلي أحمد المغلوث. من جانبها أفادت الفنانة البقشي، أن لوحاتها وأعمالها الفنية تستلهمها من النخلة، التي باستقامتها استطاعت أن تلامس الشموخ والسمو والأنفة والكبرياء والعطاء غير المتناهي وغير المحدود، وأن واللوحات الموجود فيها النخلة تكون فريدة من نوعها.
إلى ذلك استحوذت العروض الفلكلورية على اهتمام زوار «مهرجان الكُتاب والقراء»، التي تقام في مواقع متعددة على كورنيش الدمام والخبر والقطيف.
العروض الفلكلورية:
- سامري وعرضة نجدية.
- جلسة العريس.
- عرضة اللوة والغادري والبستنة.
- جلسة الفريسة.
- البشكة وبحري ونقازي.
- الدوسري ودزة عريس وعاشوري.
- شعبيات تؤديها فرق فلكلورية سعودية.
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