شكرا لقرائتكم خبر تثبيت أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على طيور الحبارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برنامج التعاون بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تم تثبيت أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على طيور حبارى برية في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، لرصد تحركات وسلوك الطيور ومقارنتها بالمكاثرة في مراكز الإكثار.

وضمن برنامج إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، أطلق المركز 23 وعلا جبليا مهددا بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية في منطقة السودة بعد تأهيلها في مناطق مماثلة قبل الإطلاق.

ويعد مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية من أوائل المراكز الإقليمية لإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. وأجرى المركز عددا من الدراسات الحقلية في 2022 منها التعداد الشتوي للطيور على امتداد البحر الأحمر، والإحصاء السنوي لبرامج إعادة التوطين بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية ومحمية عروق بني معارض.

من جهة أخرى قام المركز، بالتعاون مع مؤسسة بيرد لايف العالمية وبالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، بتثبيت عوازل خاصة على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط في محافظتي شقراء والقنفذة للحد من مخاطر الصعق الكهربائي على الطيور.

برامج الإكثار تحت الأسر







المها العربي



الوعل النوبي



ظبي الأدمي



النعام أحمر الرقبة



الحبارى الآسيوية



دراسات حقليةفي 2022