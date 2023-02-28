تثبيت أجهزة تتبع بالأقمار الصناعية على طيور الحبارى

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وضمن برنامج إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، أطلق المركز 23 وعلا جبليا مهددا بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية في منطقة السودة بعد تأهيلها في مناطق مماثلة قبل الإطلاق.
ويعد مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية من أوائل المراكز الإقليمية لإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. وأجرى المركز عددا من الدراسات الحقلية في 2022 منها التعداد الشتوي للطيور على امتداد البحر الأحمر، والإحصاء السنوي لبرامج إعادة التوطين بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية ومحمية عروق بني معارض.
من جهة أخرى قام المركز، بالتعاون مع مؤسسة بيرد لايف العالمية وبالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، بتثبيت عوازل خاصة على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط في محافظتي شقراء والقنفذة للحد من مخاطر الصعق الكهربائي على الطيور.
برامج الإكثار تحت الأسر
- المها العربي
- الوعل النوبي
- ظبي الأدمي
- النعام أحمر الرقبة
- الحبارى الآسيوية
دراسات حقليةفي 2022
- تعداد شتوي للطيور على امتداد البحر الأحمر.
- إحصاء سنوي لبرنامج إعادة التوطين.
- الإحصاء السنوي للظبي الفرساني.
- دراسة التنوع الأحيائي في وادي العرج.
- تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.
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