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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل وزارة السياحة والمنظومة السياحية على 3 مسارات لزيادة عدد الغرف لخدمة ضيوف الرحمن، منها إعادة المنشآت المغلقة إلى السوق، والاستفادة من مساكن الحجاج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، على بحث الحلول لتحويل مساكن الحجاج ذات العلاقة إلى «نزل ضيافة”»، وكذلك التسويق للعمرة على مدار العام. من جهة أخرى، توفر الوزارة خدمات عدة للمنشآت المغلقة جراء أثر جائحة كورونا وغيرها من الأسباب، خلال إيجاد المشغلين، والدعم في إصدار التراخيص، والتمويل خلال صندوق التنمية السياحي للدعم في حل المنازعات القانونية، وأخيرا الدعم في توفير القوى العاملة. كما تطمح الوزارة إلى دعم القطاع خلال الترويج للعمرة على مدار العام لزيادة الزيارات، والذي بدوره سيدعم المستثمرين في رفع نسب الإشغال على مدار العام. المسارات الـ3





إعادة المنشآت المغلقة إلى السوق



الاستفادة من مساكن الحجاج



التسويق للعمرة على مدار العام



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