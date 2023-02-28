إنجاز 90% من مشروع درء أخطار سيول نهوقة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة نجران 90 % من المرحلة الأولى لأعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة بحي نهوقة. وأوضح وكيل التعمير والمشاريع بالأمانة المهندس محمد آل عامر أنه جرى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الأحواض والقناة المفتوحة بطول 3600م، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من حواجز خرسانية من جهتي الشرق والغرب لحصر السيول وتوجيهها على حوض تجميع بسعة 1300000م3 من المياه، وبأبعاد 1000×250م يبدأ من بداية المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كيلو مترات بأبعاد 1×4 - 3×3م مرورا بـ4 أحواض تهدئة في طريق اللجم وصولا لطريق الأمير سلطان.

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