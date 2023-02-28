خدمات دعم نفسي لأسر الشهداء والمصابين والمفقودين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات، وقع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وصندوق الشهداء والـمصابيـن والأسرى والمفقودين بالرياض أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة وتطوير التعاون بين الطرفين فـي خدمة الأهداف الـمشتـركة، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج فـي المجالات ذات الاهتمام الـمشتـرك، خاصة بالـمـجالات النفسية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

مثل المركز المدير العام الدكتور عبدالحميد الحبيب، ومن الصندوق الأمين العام طلال المعمر.

وأوضح المعمر، أن المذكرة التي تم توقيعها مع المركز تهدف إلى حصر البيانات والـمعلومات ومعرفة الاحتياجات والـمستلزمات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الأمر الذي سيسهم فـي بناء الأدلة التوعوية والوقائية بمجال الصـحة النفسية للمستفيدين، وتقديم خدمة الاستشارات النفسية والدعم النفسـي، وضمان وصولها للمستفيدين خلال الخدمة الهاتفية، أو غيره من الخدمات المتوافرة، إضافة إلى التدريب والتطوير للتعامل مـع الفئات الـمستفيدة، والتنسيق والـمتابعة لـخدمات الصندوق.

من جهته، أكد الدكتور الحبيب أن المركز يولي هذه الفئة الاهتمام البالغ، ويشعر بالواجب الوطني تجاههم، ساعيا إلى تقديم الخدمات الوقائية المناسبة وفق ما يراه المختصون في هذا المجال، حيث ستسهم تلك المذكرة بدورها في تسريع العمل والتواصل بين المركز والصندوق.

يذكر، أن صندوق الشهداء والمصابين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعا، وكذلك القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم بإذن الله.

أهداف المذكرة

