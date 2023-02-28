شكرا لقرائتكم خبر إزالة 3700 لوحة إعلانية عشوائية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة الطائف نحو 3700 لوحة إعلانية وملصق مخالف، ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

ونفذت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، بالتعاون مع المدارس والمتطوعين، حملات لإزالة الكتابات والرسوم العشوائية من جدران المدارس وبعض الأسوار، خلال دهان الجدران، وتعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على الذوق العام، وعدم تشويه الجدران بالكتابات العشوائية.

كما أنهت أمانة الطائف برنامجا لصيانة ومعالجة اللوحات التعريفية والإرشادية في المحافظة، شملت أعمال الصيانة والإصلاح والدهانات، لضمان الاستفادة المثلى لسائقي السيارات والعابرين من اللوحات الإرشادية بالأحياء وشبكة الطرق الداخلية.

ونفذت 1600 جولة رقابية على مخالفات البناء بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية بأنحاء المحافظة، إذ رصدت رمي مخلفات البناء في الأراضي البيضاء، ومخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج أسوار المنشآت، وإتلاف سفلتة الشوارع والأرصفة، وعدم وجود سواتر خارجية أو لوحات تعريفية بالمنشأة، إضافة إلى فقدان التعاقد مع حاويات نقل بقايا مواد البناء، وإهمال نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء.

وأوضحت الأمانة أنه تمت إزالة 20 ألف طن من مخلفات البناء والهدم والترميم من مواقع متفرقة، وركزت الفرق الميدانية على رصد هذه المخالفات للوصول إلى المخالفين، للحد من مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على المظهر الحضاري، بتطبيق الأنظمة الجزائية بحق من تثبت عليه رمي المخلفات الصلبة ومخلفات البناء في أراضي الغير، والأراضي الخلاء.