شكرا لقرائتكم خبر تغطية صحن المطاف وحول الكعبة بكفاءات مؤهلة علميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، عددا من البرامج التوجيهية والتوعوية في أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وذلك بتغطية صحن المطاف والمواقع حول الكعبة بكفاءات مؤهلة علميا، لأداء مهامها وفق اختصاصها ومسؤوليتها لتحقق أهدافها المرسومة.

وتتضمن مهام الإدارة المقدمة لضيوف الرحمن، الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة المشتركة في العملية التنظيمية في موقع مصلى الركعتين، منطقة خلف المقام بامتداد مشايتي الصفا والسلام في المطاف، وتوجيه النساء إلى مصلياتهن قبل الصلوات المفروضة بوقت كاف، حسب الجدول الزمني المحدد، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم وترتيب الجنائز أوقات الصلوات المفروضة مع الجهات المختصة.

وترتكز أعمال إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على منهجية الرفق واللين خلال كفاءات علمية مؤهلة، في نصح الزوار والقاصدين وتوعيتهم، كما تقوم إدارة اللجان الميدانية بدور التوعية الميدانية والنصح للزوار والقاصدين، بتوجيههم وحثهم للعمل بالأوامر الشرعية، ونهيهم عن الوقوع في المخالفات السلوكية، وفق مبادرات وبرامج عدة، استفاد منها 45000 مستفيد منذ بداية العام الحالي.

من جهة أخرى، ختمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، برنامج صناعة الأصولي في عامه الثاني من العام الحالي، بحضور 4,023 مستفيدا من طلاب العلم وعموم القاصدين حضوريا بالمسجد الحرام، فيما بلغ عدد المستفيدين عبر البث المباشر لمنصة منارة الحرمين 6,732 مستفيدا.

الخدمات والمستفيدون

45,000مستفيد من التوعية الميدانية

4023حضروا برنامج صناعة الأصولي

6732مستفيدا من منصة منارة الحرمين

8مجالس علمية

6ساعات بث عبر منصة منارة الحرمين