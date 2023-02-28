استقدام العمالة المنزلية من بوروندي بـ7500 ريال

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ويعد هذا القرار استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام, وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، إذ ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500، ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنجلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288، ومن سريلانكا 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكبا لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، إذ تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».
الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية
بوروندي7500 ريال
أوغندا 9,500 ريال
تايلاند 10,000 ريال
كينيا 10,870 ريال
بنجلاديش 13,000 ريال
الفلبين 17,288 ريال
سريلانكا 15,000 ريال
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