شكرا لقرائتكم خبر الحِجر منحوتات صخرية وكنوز أثريةتعود إلى العصور النبطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد منطقة «الحِجر» في محافظة العلا واحدة من أبرز المواقع السعودية التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لما تحويه من حضارات وآثار لمدافن منحوتة داخل الجبال تعود للعصور النبطية.

وتبلغ تلك المدافن نحو 111 مدفنا، تزخر من الخارج بنقوش ورسومات ذات دلالات على تلك الحضارات التي سادت ثم بادت.

ويتعرف الزوار عند قدومهم إلى منطقة الحِجر على المرأة النبطية «هينة»، التي توفيت منذ أكثر من 2000 عام، وأعيد أخيرا تشكيل ملامح وجهها؛ باستخدام التقنيات الحديثة، ليتم عرضها في مركز الزوار، بعد ذلك ينتقلون لعدد من الحافلات السياحية والسيارات، والعربات التي تجرها الخيول؛ باتجاه الحِجر، حيث يستقبلهم الراوي المحلّي؛ ليحكي لهم القصص التاريخية للحضارات التي مرت على تلك المنطقة.

كما تضم العلا مواقع تاريخية، منها: دادان التي كانت عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وآلاف المواقع والنقوش القديمة للفنون، إضافة إلى معالمها السياحية التي باتت مقصدا للسياح من مختلف دول العالم.