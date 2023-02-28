ورش ودورات لرعاية أشجار البن بعسير

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً بمكتب أبها، ورشة عمل بعنوان: «خدمة ورعاية أشجار البن»، برعاية وكالة الوزارة للزراعة الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، وذلك بمزرعة المواطن محمد مستور السرحاني، بحضور مدير إدارة الزراعة المهندس علي سيف القحطاني، نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، وبحضور مدير مكتب أبها يحيى محمد آل عون، وجمعية البن التعاونية بعسير، وعدد من المزارعين المهتمين بزراعة البن بالمنطقة.

وتم الوقوف على أشجار البن والشتلات، وفي الختام جرى تكريم المزارعين الحاضرين لورشة العمل، من قبل مكتب أبها.

وقال المهندس الويمني إن إقامة ورش العمل تهدف إلى زيادة الفكر والوعي، وتطوير المهارات الخاصة بالمزارعين، تضاف لمهاراتهم السابقة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة ومسؤوليها باستمرارية ورش العمل والدورات، وتقديم كل جديد لرعاية أشجار البن بعسير.