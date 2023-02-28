ورش ودورات لرعاية أشجار البن بعسير

وتم الوقوف على أشجار البن والشتلات، وفي الختام جرى تكريم المزارعين الحاضرين لورشة العمل، من قبل مكتب أبها.
وقال المهندس الويمني إن إقامة ورش العمل تهدف إلى زيادة الفكر والوعي، وتطوير المهارات الخاصة بالمزارعين، تضاف لمهاراتهم السابقة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة ومسؤوليها باستمرارية ورش العمل والدورات، وتقديم كل جديد لرعاية أشجار البن بعسير.
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