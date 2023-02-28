

الخرطوم 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

تلقّى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموّاً في الفترة 4 إلى 9 من مارس المقبل والذي يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات، المُقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيشكل المؤتمرُ فرصةً للبلدان الأقل نموّاً للالتقاء ومناقشة تبني برنامج العمل التالي (2021-2030)، بناءً على الدروس المُستفادة من تنفيذ برنامج عمل إسطنبول السابق.

// انتهى //

20:01ت م

0174





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى دعود من الأمين العام للأمم المتحدة لحضور مؤتمر اممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.