السعودية اليوم / المديرية العامة للدفاع المدني تحتفي بذكرى يوم التأسيس



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

احتفت المديرية العامة للدفاع المدني في مقرها بمناسبة ذكرى يوم التأسيس, وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج وعدد من القيادات والموظفين.

وعبر منسوبو المديرية خلال الحفل عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة التي تجسّد في نفوس أبناء الوطن تخليدًا لذكرى كيان عظيم، ممتد منذ ثلاثة قرون حتى الوقت الحاضر، مستذكرين ما قدمه رجاله الأوفياء من تضحيات وأعمال جليلة أسهمت في بناء مجد المملكة، تاريخًا وقوة وأصالة.

// انتهى //

19:43ت م

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