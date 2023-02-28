السعودية اليوم / أمين الشرقية يتفقد عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في الدمام



الدمام 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

تفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، عددًا من المشاريع التنموية والخدمية في الدمام، اطّلع خلالها على سير العمل ونِسب الإنجاز، والتأكد من معايير الجودة والتنفيذ، يرافقه الوكلاء، وعدد من رؤساء البلديات ومديرو الإدارات المعنية بالأمانة.

واطّلع معاليه على عدد من مواقع العمل، بدأها بالوقوف على تنفيذ مشاريع شبكات تصريف الأمطار في ضاحية الملك فهد بالدمام، التي طرحت الأمانة خلالها 7 مشاريع جديدة لاستكمال وتطوير البنية التحتية بقيمة 673 مليون ريال، ضمن المرحلة الثانية من خدمة الأحياء المتبقية بالضاحية، فيما تضمنت مشاريع المرحلة الأولى إنشاء خطوط طرد بأقطار 1800 ملم من موقع محطات تصريف مياه الأمطار بالضاحية، بأطوال إجمالية 27588 مترًا طوليًا، وشبكات لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح من 400 ملم وحتى 3000 ملم وبأطوال بلغت 36103 أمتار طولية و 545 منهل تصريف مياه الأمطار، و860 مصيدة تصريف مياه الأمطار، ومحطة ضخ لتصريف مياه أمطار بالحي الخامس, بقدرة تصريفية إجمالية بلغت 26500 متر مكعب في الساعة، وكذلك محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بقدرة تصريفية 22700 متر مكعب في الساعة.

وتجوّل كذلك على عدد من الحدائق ومواقع مضامير المشي في الدمام, متمثلة في حديقة وممشى الشعلة وحديقة النهضة, كما وقف على مشروع تطوير طريق الأمير متعب في الدمام، الذي تم إنجاز نسبة 95‎% من أعماله ومشروع صيانة بعض التقاطعات الرئيسية بمدينة الدمام, التي تهدف لربط أحياء (طيبة والندى) بحي الشعلة وربط طريق الإمام محمد بن عبدالوهاب بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز.

واختتم المهندس الجبير الجولة, بزيارة كورنيش الدمام, واطّلع على التصاميم الخاصة بتطوير الكورنيش الجزء الرابط بين مركز الملك عبدالله الحضاري وميدان الصدفة بمساحة تتحاوز ٦٠٠ ألف متر مربع.

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18:59ت م

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