شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يتفق مع نجم الهلال السعودي للتوقيع مجانًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي فياريال الإسباني، سوف يحصل على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بشكل مجاني مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وافق على الانتقال إلى فياريال في الموسم القادم، بعد نهاية عقده مع الهلال في الموسم الجديد.

وكان فييتو، قد لعب مع فياريال في موسم 2014- 2015 وسجل 20 هدفا، قبل أن ينتقل إلى عدة فرق إسبانية أخرى، ثم خاض تجربة مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وانتقل فييتو بعد ذلك إلى الهلال السعودي بداية من موسم 2020، ويستمر مع الفريق حتى الآن وينتهي عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري.

وساهم فييتو مؤخرًا مع الهلال، في تحقيق فضية كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب، كما ساهم في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا.