أفضل تطبيقات الهواتف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2023

يسيطر الذكاء الاصطناعي (AI) على كل الأسواق تقريبًا بما في ذلك سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة شديد التنافس، في الوقت نفسه، تستخدم الشركات الضخمة والشركات الناشئة الصغيرة على حد سواء الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب مستخدم مخصصة للغاية.

في كل عام نرى المزيد والمزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة ويتم تحسين التطبيقات الحالية باستمرار، على مر السنين تم انشاء العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه على أنها لا غنى عنها، حتي أصبحت جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية.

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 تطبيقات حديثة للذكاء الاصطناعي في السوق:

1 .تطبيق أمازون أليكسا

لنبدأ بأحد أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت اسمًا مألوفًا وهو Amazon Alexa الذي يتيح خدمة مساعد صوت تعتمد على الذكاء الاصطناعي وهو متوفر لكل من نظامي التشغيل الاندوريد و iOS، يمكنك التطبيق من استخدام صوتك للتخطيط والجدولة والعثور على الترفيه وغير ذلك الكثير.

إذا قمت بإقران التطبيق بالأجهزة التي تدعم نظام Alexa فيمكنك استخدامه للتحكم في أشياء مثل أدوات المنزل الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة التلفزيون وحتى السيارات مباشرة من هاتفك، من خلال تحويل الكلام إلى نص يقدم Alexa إجابات دقيقة لأي سؤال قد تطرحه، ولهذا السبب يستخدمه الكثير من الناس في روتينهم اليومي.

2 .تطبيق ELSA Speak

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليمية فلا يوجد أفضل من ELSA Speak، إنه مدرب تحدث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الناس على إتقان مهارات التحدث باللغة الإنجليزية، بالاعتماد على بيانات الكلام وتقنية التعرف على الصوت يستمع التطبيق إلى لهجة المستخدم ويستخدم نظامًا مرمزًا بالألوان من الأحمر والأصفر والأخضر لتحديد مدى اقتراب الكلمات المنطوقة من قواعد نطق اللغة الإنجليزية الأمريكية، وبعد تحليل جزء الكلام يوفر التطبيق نصائح صوتية حتى يتمكن المستخدم من تحقيق نطق أفضل.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج ELSA Speak:

– تقييمات إتقان اللغة

– منهج شخصي

– تعقب مدي التقدم

– دروس مخصصة

3 .تطبيق Hopper

مع انتعاش السفر حول العالم مرة أخرى في أعقاب جائحة كوفيد 19 احتل تطبيق Hopper المرتبة الثالثة في قائمتنا التي تضم أفضل 10 تطبيقات للذكاء الاصطناعي، يستخدم Hopper الإمكانات التنبؤية لمساعدة المستخدمين في الحصول على رؤى دقيقة حول التكاليف المرتبطة بالرحلات الجوية وغرف الفنادق وتأجير السيارات، إنه يوفر هذه الأفكار لمدة تصل إلى عام مقدمًا، بحيث يكون لديك الكثير من الوقت لإعداد خطط السفر المناسبة.

أدخل الوجهة المطلوبة أولاً قبل أن يزودك Hopper بالمعلومات ذات الصلة عن أسعار السفر واحتمال زيادة الأسعار أو انخفاضها وأفضل مواعيد السفر، كما أنه يستخدم البحث والتفضيلات الخاصة بك لتقديم إشعارات ذكية بشأن تغيرات الأسعار.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Hopper:

– نظام الإخطار الذكي

– الرحلات الجوية والبحث عن الفنادق

– توصيات رحلات شخصية

– دعم العملاء

– التحليل التنبئي

4 .تطبيق Socratic

واحد آخر من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يقع في مجال التعليم، يستخدم Socratic تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على تحسين مهارات التعلم والواجبات المنزلية، التطبيق الذي حصلت عليه جوجل مؤخرًا يمكّن الطلاب من التقاط صور لعملهم قبل أن يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم تفسيرات مرئية للمفاهيم.

التقنيات الرئيسية التي يستخدمها Socratic هي التعرف على النص والكلام مما يمكّنه من تقديم الدعم في العلوم والرياضيات والأدب والدراسات الاجتماعية والمزيد، إنه متوفر على كل من نظامي التشغيل الاندوريد و iOS وهو متوافق مع iPad.

فيما يلي بعض السمات الرئيسية Socratic:

– التفسيرات المرئية للمفاهيم المعقدة

– يدعم مجموعة واسعة من التخصصات

– التعرف على النص والكلام

– المساعدة في الواجبات المنزلية

5 .تطبيق Fyle

إذا كنت تبحث عن تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي للعناية بإدارة النفقات فقد قام Fyle بتغطيته، متوفر على سطح المكتب ونظامي iOS والاندوريد، يستخدم Fyle الذكاء الاصطناعي لإنشاء مساحة ذكية لإدارة النفقات، لديه تكامل مباشر مع كل من Microsoft Office 365 و Google G Suite.

أطلق التطبيق أيضًا مؤخرًا ملحق Google Chrome ووظائف G Suite الإضافية التي تسمح للمستخدمين بتصدير النفقات من إيصالات البريد الإلكتروني بنقرة واحدة فقط.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Fyle:

– استخراج البيانات في الوقت الحقيقي

– تقرير المصاريف

– تحليلات

– عمليات فحص السياسة في الوقت الفعلي

6 .تطبيق Cleo

يعد تطبيق Cleo أيضًا أحد أفضل تطبيقات المساعدة في الميزانية في السوق، يوفر للمستخدمين جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالإنفاق والحسابات المصرفية وبيانات تداول الأسهم والمصروفات وطرق الادخار شهريًا.

يعتمد Cleo على الذكاء الاصطناعي والفكاهة حيث يتمتع برنامج الدردشة الآلي الخاص به بخاصية تحاضر المستخدمين حول إهدار المال أو ابتهاجهم عند الحاجة، يرتبط برنامج الدردشة أو المساعد الرقمي بحسابك المصرفي من أجل تتبع إنفاقك وإدارة ميزانيتك، لدى Cleo أكثر من 2.6 مليون مستخدم حول العالم.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Cleo:

-تتبع الإنفاق

– تحديد الميزانيات والأهداف

– التوفير التلقائي للأموال

– وظيفة الدردشة

– حاسبة القدرة على تحمل التكاليف

7 .تطبيق Youper

أحد المجالات الواعدة التي أثبتت تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنها تستفيد منها هي الصحة العقلية، ويعتبر تطبيق Youper هو أحد أفضل التطبيقات التي تركز عليها، إنه مساعد للصحة العقلية الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز حالة ذهنية أفضل.

عند التحدث مع روبوت المحادثة، يتم تقديم تقنيات نفسية مختلفة للمستخدمين يمكن أن تساعدهم في التعامل مع الصراعات العاطفية، يمكن أن تعمل أيضًا كأداة تكميلية للعلاج النفسي المهني.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لبرنامج Youper:

– تعقب المزاج

– تقييمات الشخصية

– تمارين اليقظة

– تنسيقات الصوت والصورة

– اختبارات الحالة العاطفية

8 .تطبيق Hound

هو أحد أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساعدة الصوتية حيث يوفر للمستخدمين نتائج بناءً على أسئلتهم المنطوقة، يقدم Hound أيضًا بعض الميزات الفريدة مثل القدرة على تكرار الأفلام والموسيقى وتعيين التنبيهات واختيار الموسيقى المفضلة وغير ذلك الكثير.

يمكن أن يقوم Hound بمجموعة واسعة من المهام مثل التحقق من الطقس أو طلب Uber، إذا كنت بحاجة إلى إجراء بعض الحسابات الرقمية المعقدة فيمكن للتطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي القيام بذلك أيضًا، على الرغم من أن Hound ليس متقدمًا مثل بعض المساعدين الصوتيين السائدين في السوق مثل Alexa أو Siri إلا أنه يعد خيارًا قويًا.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Hound:

– تكرار الأفلام والموسيقى

– إعداد التنبيهات والتذكيرات

– تقديم الطلبات

– التحقق من توقعات الطقس

9 .تطبيق Luminar AI

إذا كنت تبحث عن تطبيق لتحرير الصور بشكل احترافي باستخدام تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي فإن Luminar AI يعد خيارًا رائعًا، يحتوي التطبيق على أدوات تلبي عناصر صور محددة مثل الغلاف الجوي والسماء والجسم والوجه والجلد والمزيد، بعد تفعيل التأثيرات يتم تطبيقها على الفور.

يمكن لبرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالتطبيق تحليل صورة في غضون ثوانٍ قبل إخراج نسخة معدلة، يتضمن أيضًا قوالب يمكن استخدامها لتحويل الصور المختلطة الجودة إلى نمط عالمي مما يجعل الأمر يبدو كما لو تم التقاطها جميعًا في نفس الوقت.