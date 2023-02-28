حجز فنادق مطلة على الكعبة المشرفة

محمد بن مسعود - الدمام -

ترغب في الإقامة باحدى الفنادق المطلة على الكعبة المشرفة، ولكنك تحتار كثيرًا في أفضل الفنادق القريبة من الكعبة التي تقدم أفضل خدمة مقابل سعر رائع! هناك بالفعل الكثير من الفنادق القريبة من الكعبة المشرفة التي توفر لك تلك الاطلالة الرائعة على منظر الكعبة، ولكن ليس جميعها توفر لك اقامة فندقية مميزة تضمن لك راحتك طوال فترة الاقامة.

ولكن كما اعتدت منا دومًا على تقديم الأسرار والخبايا التي تتعلق بالبحث عن أفضل فندق يقدم خدمة ممتازة وذو سعر تنافسي. لذا عند البحث عن حجز فنادق مطلة على الكعبة هذه المرة، فأن كل ما عليك حينها هو أن تطلع على نشرتنا التي تضم اختيارات انتقائية ممتازة لافضل الفنادق التي تمنح لك تلك الاطلالة الروحانية الجميلة من غرفة شرفتك!

خطط لرحلتك الى مدينة مكة المكرمة، ولا تقلق بشأن البحث عن فندق مريح ومميز مطل على الكعبة، اترك هذا الأمر علينا واستعد أنت لرحلتك جيدًا، كل ما عليك فعله فقط هو قراءة القائمة القادمة للتعرف على أفضل الفنادق المطلة على الكعبة المشرفة، لاختيار ما أثار إعجابك ومن ثم البدء في إجراءات الحجز لرحلتك القادمة هناك.

مشاهدة الكعبة من هذا الفندق الفاخر شيء خيالي حقًا! بالفعل لن تجد اطلالة أجمل من تلك الاطلالة البانورامية للكعبة المشرفة الا في فندق المروة ريحان من روتانا، فإنه يضمن لك رؤية واضحة وقريبة من الكعبة من شرفة غرفتك.

ناهيك عن فخامة وجمال الفندق التي تظهر في التصميمات الداخلية للغرف وفي التصميمات الخارجية والديكورات الكلاسيكية الفاخرة في أنحاء الفندق. استمتع بتلك الاجواء الدينية والروحانية التي تقشعر لها الأبدان من خلال حجز غرفتك الآن في مكان الاقامة هذا لتحظى باطلالة رائعة للكعبة المشرفة مثلما تتمنى.

وذلك بالاضافة الى أن الفندق يوفر لك مخرج مباشر إلى الحرم المكي الشريف. بالاضافة الى المرافق والخدمات الممتازة والغرف المريحة والنظيفة التي سوف تشعر بها بنفسك عند حجز غرفتك أو جناحك الشخص في فندق المروة ريحان من روتانا، فأنها حقًا ستكون عطلة استثنائية تضمن لك الراحة والاستجمام!

تعرف على الخدمات المقدمة من الفندق، بالإضافة إلى المرافق:

جميع الغرف تتميز بالفخامة والديكورات الكلاسيكية الأنيقة.

جميع وحدات الفندق مكيفة.

يوفر غرف عائلية.

الفندق قريب من المسجد الحرام ويوفر إطلالات رائعة على الكعبة.

جميع الوحدات تحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية، وآلة لتحضير الشاي والقهوة، بالاضافة الى نوافذ ممتدة من السقف وحتى الأرض لتوفر لك تلك الاطلالة الجميلة على الكعبة.

خدمة الغرف متاحة.

يقدم بوفيه إفطار رائع.

يوفر خدمة نقل من وإلى المطار مجانًا.

يوجد غرف لغير المدخنين.

قوائم اختيارات طعام متنوعة يوفرها الفندق الخاص بالمطعم يوميًا للنزلاء.

يوفر مكتب استقبال على مدار 24 ساعة.

يوجد مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة.

اتاحة خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء الفندق.

إتاحة موقف سيارات مجاني.

فندق فخم أنيق ذو تصنيف 5 نجوم، يطل على الكعبة المشرفة مثلما ترغب تمامًا، كما أنه قريب للغاية من المسجد الحرام الذي يقع على بُعد دقيقة واحدة فقط سيرًا على الاقدام من الفندق، مما يجعله من مرشح بدرجة كبيرة لكبار السن.

تتميز غرف الفندق بأنها مريحة بالاضافة الى الاناقة التي تظهر في الديكورات العصرية الناعمة. ومن أهم معالم الجذب الشهيرة التي تحيط بمكان الاقامة هذا هي: برج ساعة مكة الملكي الذي يقع على بُعد 400 متر فقط من الفندق، والمسجد الحرام، ومراكز التسوق المختلفة مما يسهل عليك التنزه لشراء أجمل الهدايا التذكارية لاحبائك. ويعُد المطار الأقرب لـ فندق جبل عمر حياة ريجنسي مكة: مطار الملك عبد العزيز الذي يفصل بينه وبين الفندق مسافة 75 كم فقط.

اليك المرافق والخدمات المقدمة للضيوف إقامة مريحة وهادئة:

سوف تشعر بالراحة في غرف الفندق التي تتميز بديكوراتها الأنيقة والتصميمات الناعمة.

جميع وحدات الفندق مكيفة.

جميع الغرف تضم تلفزيون مع قنوات فضائية، وماكينة تحضير الشاي والقهوة.

يوفر الفندق غرف لغير المدخنين.

بالإضافة الى مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة.

يضم غرف عائلية.

يوجد مكتب استقبال على مدار 24 ساعة.

استمتع بتناول وجبة افطار شهية يوميًا كل صباح في مطعم الفندق.

إتاحة خدمة تناول الطعام في الغرف على مدار 24 ساعة.

يوجد بالفندق مطاعم متنوعة تقدم مأكولات لذيذة وقوائم اختيارات طعام رائعة.

يضم مركز لياقة بدنية منفصل للرجال والسيدات.

توفير خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء الفندق.

يوجد موقف سيارات مجاني.

احد من أجمل الفنادق المطلة على الكعبة المشرفة، حيث يتمتع بالتصميمات الخشبية العصرية الانيقة التي تعطي لمسة بالدفء والراحة. كما يقع فندق موفينبيك الفاخر ذو تصنيف 5 نجوم في وسط مدينة مكة المكرمة، مما يجعله قريب من مراكز التسوق الشهيرة هناك وغيرها من المعالم السياحية، اكتشفها خلالها رحلتك بسهولة عند حجز غرفتك في مكان الاقامة هذا.

أما فيما يخص راحتك فأن جميع الغرف والاجنحة بالفندق مريحة وواسعة ونظيفة، بالاضافة الى أنها تشمل جميع وسائل الراحة التي تضمن لك اقامة مريحة وكأنك في منزلك.

ولمزيد من التفاصيل الخاصة بالمرافق والخدمات المقدمة من الفندق، اقرأ السطور التالية:

تتميز الغرف بالديكورات الخشبية العصرية الدافئة.

جميع الوحدات مكيفة بالكامل.

غرف الفندق تضم ت لفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى ماكينة تحضير الشاي والقهوة، وميني بار.

يوجد غرف عائلية.

توفير خدمة نقل من وإلى المطار للضيوف.

استمتع بتناول افطار رائع يوميًا في هذه الأجواء الروحانية الجميلة.

يوفر غرف لغير المدخنين.

خدمة الغرف متاحة.

يوفر مكتب استقبال على مدار 24 ساعة.

يوجد مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة.

اتاحة خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

لا تبحث كثيرًا عن حجز فنادق مطلة على الكعبة المشرفة للاستمتاع باطلالة رائعة من غرفة شرفتك، كل ما عليك هو قراءة تلك القائمة جيدًا لاختيار الفندق المثالي لك، ومن ثم الدخول من على متصفح الويب الخاص بك والبحث عن الفندق وحجزه على الفور، لتبدأ بعدها في استكمال إجراءات رحلتك الجميلة في مدينة مكة المكرمة.