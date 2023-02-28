

الخرج 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مقر المحافظة اليوم, الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه

واطلع سموه على عرض موجز لأبرز مشاريع الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعد إحدى مبادراته لدعم أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو قطاع الترفيه, منوهاً بدعم واهتمام القياده الحكيمة للارتقاء بجودة الحياة في القطاعات الحيوية.

وفي الختام قدم سمو محافظ الخرج شكره لمنسوبي شركة مشاريع الترفيه السعودية, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد وعدد من وكلاء البلدية.

// انتهى //

18:24ت م

0161



الخرج 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مقر المحافظة اليوم, الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية المهندس عصام الجبير والفريق المرافق.واطلع سموه على عرض موجز لأبرز مشاريع الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعد إحدى مبادراته لدعم أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو قطاع الترفيه, منوهاً بدعم واهتمام القياده الحكيمة للارتقاء بجودة الحياة في القطاعات الحيوية.وفي الختام قدم سمو محافظ الخرج شكره لمنسوبي شركة مشاريع الترفيه السعودية, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.حضر اللقاء رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد وعدد من وكلاء البلدية.// انتهى //18:24ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يلتقي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مشاريع الترفيه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.