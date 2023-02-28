السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة: النزوح في الصومال يصل إلى مستوى قياسي



جنيف 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة, أنّ عدد النازحين الصوماليين بلغ مستويات قياسية, وصلت إلى 3,8 ملايين شخص, داعية إلى استثمار المانحين في الحلول المستدامة لمنع المزيد من النزوح، ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردّية لملايين المتضررين من الجفاف والصراع.

وتوقّعت المنظمة أنْ يصل عدد النازحين إلى 300 ألف شخص بحلول يوليو القادم, وقد لا يعود النازحون الجدد إلى مواطنهم الأصلية أبدًا، وذلك بسبب عدم قدرة الأراضي الزراعية على العطاء, وانعدام الأمن الغذائي والتنافس على الموارد الشحيحة, منوهة أنّ عائلات بأكملها ستولد في مستوطنات عشوائية وسط ظروف معيشية غير مناسبة.

ودَعَت المنظمة المانحين إلى توفير 3,8 ملايين دولار أمريكي, للاستثمار في المواطن الأصلية للنازحين لوقف المزيد من موجات النزوح، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والاستقرار والتكيف مع التغيرات المناخية نحو الطريق إلى حل مستدام, وتدريب المجتمعات المتضررة على إدارة الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة، وإعادة تأهيل المدارس والآبار.

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18:17ت م

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