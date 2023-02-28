السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد مبنى الورشة المركزية لصيانة معدات تبريد وتخزين اللقاحات في عدن



عدن 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بتفقد مبنى الورشة المركزية الخاصة بصيانة معدات التبريد لمراكز تخزين اللقاحات بمدينة عدن التي تم بناؤها ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

واطّلع الفريق على أقسام الورشة المتعددة, التي تعمل بهدف مواصلة حفظ اللقاحات وتسهيل وصولها للمستفيدين لا سيما في المناطق الريفية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وأشاد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي, بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لمشاريع وبرامج القطاع الصحي والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية في إطار الدعم الأخوي والإنساني المقدم من المملكة العربية

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة الحثيث من خلال ذراعها الإنساني لتقديم مشاريع وبرامج إنسانية متنوعة من أجل دعم المؤسسات الحكومية الصحية اليمنية في مختلف المحافظات وتحسين أدائها المهني.

// انتهى //

17:56ت م

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عدن 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 مقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بتفقد مبنى الورشة المركزية الخاصة بصيانة معدات التبريد لمراكز تخزين اللقاحات بمدينة عدن التي تم بناؤها ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).واطّلع الفريق على أقسام الورشة المتعددة, التي تعمل بهدف مواصلة حفظ اللقاحات وتسهيل وصولها للمستفيدين لا سيما في المناطق الريفية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع.وأشاد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي, بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لمشاريع وبرامج القطاع الصحي والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية في إطار الدعم الأخوي والإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية عبر المركز الذي يشمل مختلف المحافظات اليمنية.ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة الحثيث من خلال ذراعها الإنساني لتقديم مشاريع وبرامج إنسانية متنوعة من أجل دعم المؤسسات الحكومية الصحية اليمنية في مختلف المحافظات وتحسين أدائها المهني.// انتهى //17:56ت م0152

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.