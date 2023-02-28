السعودية اليوم / رئيس إريتريا يصل الرياض



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم.

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17:32ت م

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