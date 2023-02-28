السعودية اليوم / أمين الشرقية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار يبحثان مستجدات العمل المشترك



الدمام 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

التقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الدكتور محمد بن حمد السليمان، والرئيس التنفيذي للعمليات العقارية المهندس جابر بن منور المشعل.

وناقش اللقاء التطورات والمستجدات في مجال نظام الوساطة العقارية والتعريف به؛ إضافة إلى التعريف بمهام وآلية عمل السجل العقاري ومراحل تطور العمل في الهيئة، ودور الأمانة في تطوير وسير أعمالها، وبحث سبل التكامل والتعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الأمانة.

وأكّد معاليه أهمية تطوير وتعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك بين أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للعقار؛ وبما يسهم في تحقيق المصالح ومجالات التعاون الفعال ، منوهاً بحرص الأمانة على التعاون المستمر من خلال فرق عملها بالإدارات المعنية؛ لتسهيل وتمكين عمل الهيئة المشترك.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار ، مستجدات عمل الهيئة وملامح عمل التسجيل العقاري وأحدث التشريعات، وسير عمل الهيئة ودور الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، إضافة إلى أهمية الشراكة مع الأمانة ودورها الهام في تطوير وسير الأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى من خلال عقد هذه اللقاءات والزيارات الى تعزيز التعاون والتكامل مع المنظومة الحكومية والوقوف على الفرص المتاحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، بجانب مناقشة الاحتياجات والممكنات وآليات التعاون والاستفادة من أهم التجارب الناجحة.

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17:30ت م

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