السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرتغالية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية البرتغال



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات, وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البرتغالي, وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة بما يسهم في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال.

يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزّز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

// انتهى //

17:24ت م

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الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرتغالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف بن سالم أبو ثنين بمقر المجلس في الرياض، اجتماعاً مع سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو فولتير ماتياس.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات, وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البرتغالي, وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة بما يسهم في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال.يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزّز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //17:24ت م0146

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