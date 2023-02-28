

الخرج 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم , الرئيس التنفيذي لشركة روشن للتطوير العقاري ديفيد جروفر وعددا من مسؤولي الشركة بحضور رئيس بلدية

المحافظة المهندس خالد الزيد ووكيل التعمير بالبلدية ومدير التخطيط العمراني.

واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على عرض مرئي من المدير التنفيذي لشركة روشن نومان الدعجاني , لمشاريع شركة روشن في محافظة الخرج التي تعد أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

وعبّر سموه عن دعمه للمشاريع الوطنية والتنموية بالمحافظه التي تعزز جودة الحياة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة -حفظها الله- فإن جميع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة ستعمل على تسهيل إنجاز تلك المشاريع.

// انتهى //

16:54ت م

0140





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يلتقى بالرئيس التنفيذي لشركة روشن للتطوير العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.