السعودية اليوم / شركة تطوير للمباني تحصل على شهادة الآيزو9001



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

حصلت شركة تطوير للمباني TBC على شهادة الآيزو 9001 في مجال نظام إدارة الجودة، وذلك بعد تطبيق واستيفاء جميع متطلبات المواصفة.

ويأتي ذلك في ظل سعي الشركة المستمر واهتمامها في تقديم خدماتها في مجال إدارة المشاريع بأعلى جودة ممكنة ووفقاً لأفضل الممارسات والمواصفات المحلية والدولية المعتمدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة TBC المهندس فهد الحماد أن حصول الشركة على هذه الشهادة يعكس التزامها بمعايير الجودة المحلية والعالمية، ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ويمثل دافعاً كبيراً لمنسوبيها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، بما يواكب دعم وتطلعات القيادة الرشيدة وطموحات وزارة التعليم من أجل تهيئة بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للإبداع سواء للطلاب والمعلمين.

يذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013 م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم في المملكة، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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16:31ت م

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