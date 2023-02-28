السعودية اليوم / الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي



القاهرة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

اتفقت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على وضع برامج عن أنشطة مشتركة يتم تنفيذها في المنطقة العربية في مجال مكافحة التغير المناخي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الـ (15) للتعاون القطاعي بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة، الذي عُقِدَ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة مشتركة بين الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير علي بن إبراهيم المالكي، ونائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) منير ثابت.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها الصادر اليوم، أنّ الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مخرجات مؤتمر (Cop27)، والتآزر بين الاتفاقيات الدولية الثلاث والخاصة بتغير المناخ والأمن المائي والغذائي والطاقة، وانعكاساتها على المنطقة العربية، وسُبل الحد من الكوارث، والإنذار المبكر، والأمن المناخي واستدامة السلام.

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16:24ت م

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