السعودية اليوم / مقتل جندي وإصابة ستة جراء انفجار لغم أرضي شمال غرب باكستان



إسلام آباد 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

لقي جندي مصرعه وأصيب ستة آخرون جراء انفجار استهدف سيارة لقوات الأمن اليوم, في منطقة "كوهلو" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر باكستانية أنّ الانفجار نجم عن لغم أرضي زرعه مجهولون على جانب الطريق في المنطقة، واستهدف سيارة لقوات حرس الحدود كانت تقوم بأعمال دورية، ما أدى إلى مصرع جندي وإصابة ستة بجروح متفاوتة.

وأضافت أنّ قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط للبحث عن العناصر التي زرعت اللغم الأرضي.

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16:10ت م

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