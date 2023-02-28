السعودية اليوم / الأمم المتحدة تُعلق الرحلات الإنسانية في الكونغو



كينشاسا 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

أعلنت الأمم المتحدة تعليق الرحلات الإنسانية بعد تعرض إحدى مروحياتها لإطلاق نار شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في الكونغو كلود كالينجا إن الرحلات الجوية بين عاصمة الإقليم جوما ومدينتي بيني وبونيا الشرقيتين تم تعليقها حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد منفذ الهجوم وأن الرحلات الجوية لن تستأنف إلا بعد تقييم الوضع الأمني.

وتعرضت مروحية يديرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإطلاق نار الجمعة الماضي بالقرب من غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.

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15:55ت م

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