شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الخليج في دوري روشن.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع الاتحاد ضيفًا على الخليج مساء الجمعة القادم الموافق 3 من شهر مارس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

الاتحاد والخليج

ويتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة وتحديدًا محبي العميد، عن تشكيل الاتحاد المتوقع أن يدخل به أمام أصحاب الديار، والذي نستعرضه لكم في السطور التالية.

توقيت مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الجمعة القادم، على أن تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي 2022/2023 بشكل حصري ومجاني.

تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الخليج في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع أن يدخل نونو سانتو بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

حراسة المرمى: جروهي.

وفي الدفاع: احمد شراحيلي، احمد بامسعود، مهند الشنقيطي، احمد حجازي.

الوسط: برونو هنريكي، عبدالحميد، طارق حامد.

الشق الهجومي: كورناد، رومارينيو، حمدالله، البيشي.

موقف الاتحاد والخليج في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الجمعة

يرتكز الاتحاد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 41 نقطة، بينما يقع الخليج في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة فقط لا غير.