شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يقترب من الإنتقال إلى الدوري الإسباني..صفقة مفاجئة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فريق فياريال تحرك بالفعل من أجل ضم النجم الأرجنتيني فييتو، لاعب الهلال السعودي، حيث يري مسئولي الفريق الإسباني أن التعاقد مع نجم الفريق الهلالي سينثل إضافة قوية للفريق.

حيث ظهر فييتو بمستوي مميز للغاية مع الهلال هذا الموسم، بجانب تألقه فى مونديال الأندية الأخير، وحصده لجائزة أفضل لاعب شاب فى البطولة، بجانب تسجيله لهدف رائع فى مرمي ريال مدريد بالمباراة النهائية.

وفى هذا الإطار، يصر مسئولي فياريال على التعاقد مع اللاعب فى نهاية الموسم الجاري، ليكون أول صفقات الفريق الأصفر، خاصة أن اللاعب ليس غريبا عن الدوري الإسباني، حيث سبق له اللعب لصفوف إشبيلية وأتليتكو مدريد فى فترة سابقة.



موقف الهلال من رحيل فييتو

وفى هذا السياق، لا يرحب الهلال برحيل فييتو فى فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية بالفريق فى الفترة الأخيرة، ومن ثم فإن رحيل اللاعب غير مطروحا فى الفترة القادمة.



فييتو يصدم مسئولي فياريال

ومن جانبه، يرفض فييتو فكرة العودة إلى الدوري الإسباني فى الفترة الحالية، فى ظل الراتب المادي الضخم، والذي يتقاضاه اللاعب فى الدوري السعودي، الشئ الذي دفعه فى وقت سابق لترك الليجا، والإنضمام إلى الزعيم فى دوري روشن.