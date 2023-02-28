السعودية اليوم / مستشفى الأمير سلطان في عريعرة ينجح في تمكين مريض من الحركة بعد تشخصيه بشلل



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

نجح متخصصو العلاج الطبي في المنطقة الشرقية في تمكين مريض في العقد الثالث من عمره من الحركة وإعادة المشي بعد أن أمضى أكثر من 3 أشهر في غيبوبة, وذلك دون تدخل جراحي.

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن الفريق الطبي في مستشفى الأمير سلطان في عريعرة مكن -بفضل الله- مريضًا من إعادة المشي بعد أن تعرض لحادث سيارة أدى لدخوله في غيبوبة استمرت لمدة 3 أشهر، وحين إفاقته شُخص بشلل سيؤدي إلى حرمانه من المشي بقية حياته.

وبين الفريق الطبي أن حالته عرضت على قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الأمير سلطان بعريعرة و وضعت خطة علاجية خاصة به لتحفيزه وتشجيعه وعمل تدريبات وتمارين خاصة لإعادة حركة ونشاط وتحفيز الأطراف المتضررة حيث لوحظ الاستجابة بشكل ملحوظ ولله الحمد مما أسهم في تمكنه من المشي بالتدريج وممارسة نشاطاته اليومية بكامل صحته.

يذكر أن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الأمير سلطان بعريعرة يقدم خدمات متخصصة أبرزها: علاج إصابات الملاعب وتأهيل ذويها، علاج إصابات الحوادث والكسور، علاج شلل الأطفال، علاج الحالات العصبية الناتجة عن الجلطات وما شابه وتأهيلها، وعلاج حالات كبار السن، حيث بلغ إجمالي جلسات العلاج الطبيعي لعام 2022م أكثر من 4,200 جلسة، استفاد منها ما يقارب 1,762 مستفيداً.

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15:38ت م

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