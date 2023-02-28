السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين "مركز تعزيز الصحة النفسية" و "صندوق الشهداء"



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

وقع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وصندوق الشهداء والـمصابيـن والأسرى والـمفقودين اليوم بالرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة وتطوير التعاون بيـن الطرفين فـي خدمة الأهداف الـمشتـركة، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج فـي الـمجالات ذات الاهتمام الـمشتـرك، وخاصة بالـمـجالات النفسية والاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ومثل المركز المدير العام الدكتور عبدالحميد الحبيب، ومن الصندوق الأمين العام طلال المعمر.

وأوضح المعمر أن المذكرة التي تم توقيعها مع المركز تهدف إلى حصر البيانات والـمعلومات ومعرفة الاحتياجات والـمستلزمات الــلازمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الأمر الذي سيسهم فـي بناء الأدلة التوعوية والوقائية بمجال الصـحة النفسية للمستفيدين، وتقديم خدمة الاستشارات النفسية والدعم النفسـي، وضمان وصولها للمستفيدين من خلال الخدمة الهاتفية، أو غيره من الخدمات المتوفرة, بالإضافة إلى التدريب والتطوير للتعامل مـع الفئات الـمستفيدة والتنسيق والـمتابعة لـخدمات الصندوق.

من جهته أكد الدكتور الحبيب أنَّ المركز يولي هذه الفئة الاهتمام البالغ، ويشعر بالواجب الوطني تجاههم، ساعياً لتقديم الخدمات الوقائية المناسبة وفق ما يراه المختصين بهذا المجال، حيث ستسهم تلك المذكرة بدورها في تسريع العمل والتواصل بين المركز والصندوق.

يذكر أن صندوق الشهداء والمصابين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم العون والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً، وكذلك القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم بإذن الله.

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15:25ت م

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