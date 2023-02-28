

كابل 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

وجرى أمس الأول توزيع 700 سلة غذائية في مديرية استالف بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 700 أسرة بمعدل 4.200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.

// انتهى //

15:24ت م

0111





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في ولاية كابل بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.