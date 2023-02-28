

الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

قدّم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل عضو تجمع الرياض الصحي الأول , 971,818 إجراء طبيا , للمستفيدين خلال العام 2022 م.

وبلغ عدد المستفيدين من الطوارئ والإسعاف 78,002 مستفيد، و 62,901 مستفيد من العيادات الخارجية، و 33,723 مستفيدا من العيادات الافتراضية، و 14,290 مستفيدا من التأهيل الطبي، و 5,655 مستفيدا من قسم التنويم، كما بلغ عدد مستفيدي الرعاية الصحية المنزلية 1,706، وتم إجراء 1,248 عملية جراحية، كما بلغت عدد الفحوصات المخبرية 710,118 فحصاً مخبريا، و 64,175 فحصاً إشعاعيا.

يذكر أن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يعمل على تقديم مختلف الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة وكفاءة عالية وذلك باتباع مقاييس ومعايير أداء عالمية، وذلك في ظل وجود إمكانيات متعددة وكوادر متميزة متخصصة.

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15:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 900 ألف إجراء طبي في مستشفى الإمام الفيصل خلال السعودية اليوم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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