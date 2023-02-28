السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل المشرف على إدارة الموارد البشرية بالإمارة



الباحة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، المشرف العام على الادارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة عبدالعزيز القحطاني, ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية محمد الأسمري.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطة الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة لعام 2023 مؤكداً أهمية الالتزام بمبدأ الاهتمام بالموظف في جميع الادارات وبمختلف المحافظات والمراكز ورفع مستوى الأداء وتجويد العمل الإداري المتميز لجميع منسوبي الإمارة .

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15:02ت م

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