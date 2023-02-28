السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع ديوان المحاسبة



عرعر 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة المعين حديثًا محمد بن عادي العتيبي.

وتمنى سموه للعتيبي ومنسوبي فرع الديوان العام للمحاسبة التوفيق للقيام بجميع المهام المناطة بهم، في رقابة الأداء على الجهات الحكومية ورفع الكفاءة والفاعلية للعمل، واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات لرفع مستوى الأداء في الرقابة المالية الشاملة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.

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14:50ت م

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