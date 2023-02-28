السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي



بريدة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي بمكتبه في الإمارة اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء الصندوق, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء مجلس إدارة صندوق القصيم الوقفي.

ونوه سموه بما تحقق من مخرجات إيجابية ونمو في صندوق القصيم الوقفي ، الذي شهد خلال الفترة الماضية عملا منظماً اسهم في تنميته وإدارته وفق حوكمة وعمل مؤسسي يعكس مستهدفات الصندوق.

وأكد الحرص على التنوع في البرامج التي تسهم في تنمية موارد صندوق القصيم الوقفي من خلال اللجان المكلفة للاستثمار بما يعود بالخير لمستهدفات الصندوق التنموية, التي يُصرَف ريعها على الحاجات المجتمعية والتنموية للمنطقة بما يقرره المجلس وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية واللوائح ذات العلاقة بالمملكة ، مشيدا بتعاون أعضاء مجلس إدارة الصندوق ، وتعاون الهيئة العامة للأوقاف سعيا للوصول إلى الأهداف المنشودة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس في مقدمتها استعراض المركز المالي للصندوق ، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ، وطرح عدد من البرامج والأفكار التطويرية للصندوق.

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14:37ت م

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