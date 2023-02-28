السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية وجمعية أصدقاء بنوك الدم



بريدة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة ببنك الدم الإقليمي، وجمعية أصدقاء بنوك الدم.

جاء ذلك خلال استقباله مدير الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية الدكتور فيصل الخميس.

وأكد سمو أمير القصيم أهمية هذه الاتفاقية، التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التبرع التطوعي لدى المجتمع والإسهام في تطوير خدمات بنوك الدم، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما يخص تأمين وحدات الدم الآمنة بطريقة تطوعية، والإسهام في رفع الوعي المجتمعي لحثهم على الإقبال على تبرع الدم التطوعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمن توقيع الاتفاقية التي مثل الشؤون الصحية بها مدير بنك الدم الإقليمي عبدالله الفقير، ومثل جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية المدير التنفيذي حمود البطي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية التبرع بالدم وضمان الحصول على وحدات دم بمأمونية عالية ، وإقامة وتنظيم الفعاليات والأنشطة المتخصصة ذات الصلة وتبادل الخدمات الاستشارية والدراسات والبحوث المتخصصة، وتمكين المتطوعين بحسب الطاقة الاستيعابية بما لا يتعارض مع الإجراءات النظامية ودعم الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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14:37ت م

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