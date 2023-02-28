السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير شرطة المنطقة



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر المستجدات الأمنية والجهود المشتركة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

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14:27ت م

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