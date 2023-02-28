شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من رونالدو لإقتراب إنتقال ميسي إلى دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن رونالدو يرحب بخطوة إنتقال ميسي إلى الهلال السعودي فى الفترة المقبلة، لخوض تحدي خاص بين الثنائي فى دوري روشن وتحطيم الأرقام القياسية، ومن ثم فإن النجم البرتغالي كرستيانو متحمسا للغاية بتلك الخطوة.

وأضافت بعض التقاير المقربة من رونالدو، أنه على الرغم من حصد اللاعب لجائزة أفضل لاعب فى العالم، إلا أن هذا الشئ لا يشغل تفكيره بصورة كبيرة، لا سيما أنه يمتلك العديد من الذكريات الجيدة فى منافسته للنجم الأرجنتيني، سواء فى الليجا أو دوري الأبطال.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ميسي قد أقترب بشدة من الإنتقال إلى الهلال السعودي، بعد أن تعثرت مفاوضات إنتقال اللاعب إلى برشلونة، وعودته للفريق الكتالوني مرة أخري.



موقف ميسي من عرض الهلال

وعلى الرغم من إعلان اللاعي فى أكثر من مناسبة عت عدم رغبته فى الخروج من القارة الأوروبية، إلا أن الأمور قد تتغير فى الفترة القادمة بعد فشل محاولات عودته إلى برشلونة، بجانب عدم إستقراره على خطوة الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي.

فى الوقت الذي أغلق فيه ميسي ملف التجديد إلى باريس سان جيرمان، على أن يحسم اللاعب وجهته القادمة فى نهاية شهر مارس القادم على أقصي تقدير، مثلما صرحت أسرة اللاعب.