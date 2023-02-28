شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا في الجولة الـ 19 من مجريات البطولة.

الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

الاتحاد الذي يسعى إلى الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، بتحقيق فوز لا بديل عنه على مضيفه، بينما يتطلع الخليح إلى الهروب من خطر الهبوط إلى منافسات دوري يلو.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن لقاء الاتحاد القادم في دوري روشن، والمقرر أن يقام أمام الخليج.

موعد مباراة الاتحاد والخليج القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على الخليج مساء الجمعة القادم الموافق 3/3 من شهر مارس القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي 2022/2023

وتُذاع جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

تعرف على موقف الاتحاد والخليج في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 41 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و5 تعادلات وخسارة واحدة.



بينما يحتل الخليج المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة فقط لا غير.