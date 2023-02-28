شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. تاليسكا يقرر الرحيل عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي على عقب، بعدما كشف تقرير صحفي سعودي عن اقتراب رحيل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم منضمًا إلى الدوري التركي.

تاليسكا يصدم إدارة النصر بهذا القرار

ونشر الإعلامي الرياضي السعودي جريان العضياني عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نبأ صادم لجماهير النصر، مشيرًا فيه إلى رحيل تاليسكا عن صفوف العالمي بعد اتفاقه شفهيًا مع نادي غلطة سراي التركي تمهيدًا للانتقال إليه في الصيف القادم "يوليو 2023".

ويعد المهاجم البرازيلي واحدًا من أبرز عناصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها رفقة العالمي.

تعرف على أرقام تاليسكا مع النصر

منذ انضمام الموهبة البرازيلية إلى صفوف النصر، سجل 34 هدفًا وصنع 4 أهداف آخرين، خلال 48 مباراة خاضها بقميص مُتصدر الدوري السعودي.