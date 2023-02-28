شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لـ تشيلسى.. مدة غياب تياجو سيلفا عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض تياجو سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، إلى إصابة قوية خلال اللقاء الذي جمع البلوز أمام توتنهام هوتسبير، والذي انتهى بفوز السيبرز بهدفين دون رد، ضمن منافسات البريميرليج.

الكشف مدة غياب تياجو سيلفا عن الملاعب

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن سيلفا يغيب عن صفوف البلوز لمدة شهر ونص، مما يؤكد غيابه عن مباراة الإياب أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال 2022/2023.

موعد مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال 2022/2023

ومن المقرر أن يقع بوروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على تشيلسي نساء الثلاثاء القادم الموافق 7 من شهر مارس القادم.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وخسرت كتيبة البلوز في لقاء الذهاب أمام النادي الألماني بهدف نظيف، ليستمر البلوز في النتائج السلبية التي يعيشها تحت قيادة جراهام بوتر، المدير الفني للفريق.