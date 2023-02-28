شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. جدول مباريات الأسبوع الـ 19 من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية