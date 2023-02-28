شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. جدول مباريات الأسبوع الـ 19 من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات الاسبوع الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الاسبوع الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..
جدول مباريات الأسبوع الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
الخميس «2 مارس 2023»
- الفتح × الطائي
الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.
- الفيحاء × أبها
الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.
- الوحدة × الهلال
السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الجمعة «3 مارس 2023»
- الرائد × الاتفاق
الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.
- الخليج × الاتحاد
الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.
- النصر × الباطن
السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.