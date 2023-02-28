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لا يفوتك.. جدول مباريات الأسبوع الـ 19 من دوري روشن السعودي 2022/2023

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محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول مباريات الاسبوع الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.  

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الاسبوع الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات الأسبوع الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الخميس «2 مارس 2023»

- الفتح × الطائي

الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.  
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.  
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.  

- الفيحاء × أبها

الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.  
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.  
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.  

- الوحدة × الهلال

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.  
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الجمعة «3 مارس 2023»

- الرائد × الاتفاق

الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.  
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.  
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.  

- الخليج × الاتحاد

الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.  
الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.  
الخامسة بتوقيت أبو ظبي.  

- النصر × الباطن

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.  
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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