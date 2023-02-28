شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يفاجئ إدارة النصر بهذا القرار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب، بعدما أعلن تقرير صحفي اقتراب البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الرحيل، وتحديدًا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

تاليسكا يرحل عن النصر

لاعب الوسط البرازيلي يقدم مستوى متميز مع النصر منذ انضمامه إلى العالمي في صيف 2021، قادمًا من إيفرجراند الصيني، في صفقة كلفت خزائن النصر مبالغ باهظة.

وفي مفاجأة نارية.. فجر الإعلامي السعودي جريان العضياني، نبأ صادم لجماهير النصر، بعدما أكد على اقتراب تاليسكا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وجهة تاليسكا القادمة بعد رحيله عن النصر

وأكد العضياني أن تاليسكا اتفق شفهيا مع نادي غلطة سراي التركي للانتقال إليه خلال انتقالات يوليو القادمة "صيف 2023".

وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرها العضياني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا فيها: "تاليسكا لن يستمر مع النصر، وأبلغ الإدارة بذلك واتفق اللاعب شفهيًا صباح اليوم مع نادي جلطة سراي التركي.

النصر يضم رونالدو حتى موسمين ونصف

في سياق آخر انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر، في "يناير 2023" في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما فسخ النادي تعاقده معه.

وكلفت الصفقة خزائن العالمي 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".