

الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

نشر مجلس الصحة لدول

وحرص المجلس على إعداد هذا الدليل المتضمن 33 من أهم الشائعات انتشارًا، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية.

وسيتعرف القارئ للدليل على أكثر وأبرز الشائعات ومدى صحتها من خلال دليل تفاعلي يصحح الشائعات بمقاطع فيديو مرئية، حيث ضم الدليل في صفحاته الـ 38 على الكثير من المواضيع التي يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة حولها.

// انتهى //

10:56ت م

0039



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واسنشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلًا تفاعليًا شاملًا لأهم الشائعات التي يتم تناقلها في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي.وحرص المجلس على إعداد هذا الدليل المتضمن 33 من أهم الشائعات انتشارًا، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية.وسيتعرف القارئ للدليل على أكثر وأبرز الشائعات ومدى صحتها من خلال دليل تفاعلي يصحح الشائعات بمقاطع فيديو مرئية، حيث ضم الدليل في صفحاته الـ 38 على الكثير من المواضيع التي يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة حولها.// انتهى //10:56ت م0039

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الصحة الخليجي ينشر دليلًا تفاعليًا لتصحيح معلومات صحية مغلوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.