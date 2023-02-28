السعودية اليوم / مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يناقشان آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية



بروكسل 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، مع نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي كارل هاليرجارد، وذلك على هامش الدورة الـ 31 لاجتماع لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التي جرى الإعلان عنها في الاجتماع (26) للمجلس الوزاري المشترك الذي عقد في بروكسل شهر فبراير 2022م، وآليات تنفيذ الأنشطة والفعاليات القادمة في إطار برنامج العمل المشترك (2022م-2027م).

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10:52ت م

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