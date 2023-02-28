

مكة المكرمة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام عدداً من البرامج التوجيهية والتوعوية في أرجاء المسجد الحرام وساحاته, وذلك بتغطية صحن المطاف والمواقع حول الكعبة بكفاءات مؤهلة علمياً لأداء مهامها وفق اختصاصها ومسؤوليتها لتحقق أهدافها المرسومة لها.

وتتضمن مهام الإدارة المقدمة لضيوف الرحمن الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة المشتركة في العملية التنظيمية في موقع مصلى الركعتين منطقة خلف المقام بامتداد مشايتي الصفا والسلام في المطاف وتوجيه النساء إلى مصلياتهن قبل الصلوات المفروضة بوقت كاف حسب الجدول الزمني المحدد وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وتنظيم وترتيب الجنائز أوقات الصلوات المفروضة مع الجهات المختصة.

وترتكز أعمال إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهجية الرفق واللين من خلال كفاءات علمية مؤهلة في نصح الزوار والقاصدين وتوعيتهم, كما تقوم إدارة اللجان الميدانية بدور التوعية الميدانية والنصح للزوار والقاصدين بتوجيههم وحثهم للعمل بالأوامر الشرعية ونهيهم عن الوقوع في المخالفات السلوكية وفق عدة مبادرات وبرامج استفاد منها 45000 مستفيد منذ بداية العام الحالي.

وتحرص رئاسة شؤون الحرمين على الرقي في التعامل مع ضيوف الرحمن بالأسلوب الأمثل في التوعية الميدانية للمعتمرين والمصلين، كما تحرص على ظهور الموظفين بمظهر المحتسب والقدوة الحسنة ورفع مستوى أداء العاملين في الميدان بما يحقق التطلعات وينعكس على اداء العمل في الميدان.

// انتهى //

09:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 45000 مستفيد من برامج رئاسة شؤون الحرمين في التوعوية والتوجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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