السعودية اليوم/ أمانة نجران تزيل أكثر من 2000 طن من النفايات



نجران 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

أزالت أمانة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأيام السبعة الماضية 2055 طناً من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن دورها لتعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 1801حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ523971 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1942 متراَ طولياَ للأرصفة، وكنس يدوي لـ58271 متراً طولياً، إضافة إلى صيانة 15 حاوية نفايات، ورفع 5488م3 من مخلفات البناء، و501م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3751م2 من الحشائش.

// انتهى //

08:19ت م

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