شكرا لقرائتكم مواطن يُقدم القهوة لضيوفه بجانب سيارته المشتعلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حرص مواطن على تقديم القهوة لضيوفه رغم حادثة احتراق مركبته في منطقة برية شمال المملكة، نتيجة انفجار إناء طبخ “كاتم”.

حسن الضيافة

ويظهر مقطع الفيديو متابعات الخليج 365 وهو يُقدم القهوة لضيوفه غير مهتم باحتراق مركبته حيث حرص على حسن الضيافة.

فيما قدم الضيوف المواساة لمالك السيارة، مشيرين إلى كرمه وحسن ضيافته رغم ما أصابه من ابتلاء باشتعال النيران بسيارته.

وقال أحد الضيوف “قهوتنا من جانب السيارة المشتعلة.. ياطيبكم يا أهل حائل.. عوايدكم.. الله يعوضك خير إن شاء الله”.