شكرا لقرائتكم انخفاض أسعار التأمين على المركبات بنسبة 60% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد استشاري التأمين سليمان بن معيوف، أن أسعار تأمين المركبات في المملكة عاودت الانخفاض بنسبة 60%، بعد تفعيل النسخة الجديدة في عملية حساب خصم عدم المطالبة، وتقديم بعض وسطاء التأمين خصومات على عمولاتهم.

مراقبة مستمرة

وأوضح ابن معيوف خلال حواره مع برنامج “أوراق تداول” على “قناة الإخبارية”، تجربته مع الأسعار الجديدة للتأمين، حيث كان من ضمن الذين حصلوا على تخفيض بنسبة 60%، فقبل نحو أسبوعين عندما أراد التأمين على مركبته كان السعر 12 ألف ريال وعندما قام بتأمينها دفع 2123 ريالاً فقط، بسبب المراقبة المستمرة من البنك المركزي.

يذكر أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تغطي الأضرار التي تسببها للمركبات الأخرى، فيما يتولى البنك المركزي مراقبة شركات التأمين.